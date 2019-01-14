ЖКХ

Льготникам помогут в «мусорном вопросе»
NewsMiass.ru
вчера в 23:21

С 1 января 2019 года на территории Челябинской области приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - общество с ограниченной ответственностью "Центр коммунального сервиса".
NewsMiass.ruвчера в 23:21

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Основы «мусорной» реформы: главные вопросы

Блокнот Волжскийвчера в 04:27

Собственники частных домовладений, заключите договоры на оказание услуг по обращению с ТКО

Красногорские вести08:30

У регионального оператора секретов нет

Марийская правда03:44

Льготникам помогут в «мусорном вопросе»

NewsMiass.ruвчера в 23:21

Что такое региональный оператор и зачем он нужен?

Тульские новости10:06

Мэрия Козьмодемьянска (Марий Эл) о плате за коммунальную услугу по обращению с ТКО

Волжская правда (г. Волжск)вчера в 03:25
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
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СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
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Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
Обновлено в 10:28
Происшествия

Гражданина Канады приговорили к смертной казни в Китае

Обновлено в 10:04
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено в 04:07
Общество

Telegram уведомили о ликвидации

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил два месяца на размышление о будущей судьбе своей компании Telegram Messenger LLP.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Обновлено в 07:59
Происшествия

Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа

Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Происшествия

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Обновлено в 10:41
Политика

Трамп сообщил России «плохие новости» про нефть

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что снижение цен на нефть является "плохими новостями" для России.
Обновлено в 08:23
Общество

Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

Обновлено в 08:02
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Общество

В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета

Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Минприроды назвали регионы-передовики в «мусорной реформе»

Ряд регионов не присоединился к "мусорной реформе", которая началась 1 января, при этом отстающие регионы должны исправиться в течение 2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 08:51
Общество

Фотография куриного яйца стала самой популярной в Instagram

Фотография куриного яйца в Instagram набрала более 25 млн лайков и стала самым популярным снимком за всю историю существования социальной сети.
Обновлено в 04:33
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
Обновлено в 04:17
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобритания и Нидерланды после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено в 10:03
Технологии

В России планируется создание аналога соцсети LinkedIn

Создать новый проект разработчики хотят на базе государственного ресурса «Работа в России».
Обновлено в 10:05
Авто

В АЕБ дали прогноз по российскому авторынку на 2019 год

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал официальный прогноз по российскому авторынку на 2019 год.
Обновлено в 05:36
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В МЧС опровергли обнаружение тел троих погибших при взрыве в Шахтах

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В Москве вандал устроил погром у храма

Обновлено в 09:25
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Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне

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