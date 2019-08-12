Финансы
Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%REGNUM 14:07
Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Политика
Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus
Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
Обновлено в 01:27
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Обновлено в 15:01
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве
Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Музеях Московского Кремля 11 сентября.
Обновлено в 10:05
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек
Число погибших в Китае из-за супертайфуна "Лекима" увеличилось до 32 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 03:38
Баскетбол
Дмитрий Кулагин не сыграет на чемпионате мира-2019
Старший из двух братьев Кулагиных стал одним из важнейших игроков для сборной России в квалификации чемпионата мира-2019 и ее лучшим снайпером – 14,3 очка за игру.
Обновлено в 16:14
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Красноярске на Енисейском рынке горят склады
Дым от пожаров видно за несколько километров На Енисейском рынке в Красноярске горят склады.
Обновлено в 08:26
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44