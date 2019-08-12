Финансы

Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%REGNUM 14:07

Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржи США закрылись в минусе на 1,2-1,5% на беспокойстве по поводу Азии

ПРАЙМ16:55

Уолл-стрит: Dow Jones закрылся в минусе на 1,5%

REGNUM16:43

Фондовые индексы США падают на торгах в понедельник

Финмаркет10:28

Торговая война продолжает оказывать давление на рынки

Finam.Ru11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Обновлено в 08:15
Политика

Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus

Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
Обновлено в 01:27
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 12:24
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой

Обновлено в 15:01
ЖКХ

В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега

Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Политика

В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400

Обновлено в 04:25
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Политика

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Политика

«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%

Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Авто

Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено вчера в 22:19
Наука

«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии

Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Политика

Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

Обновлено в 07:21
Гаджеты

Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп

Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Культура

Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве

Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Музеях Московского Кремля 11 сентября.
Обновлено в 10:05
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек

Число погибших в Китае из-за супертайфуна "Лекима" увеличилось до 32 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 03:38
Баскетбол

Дмитрий Кулагин не сыграет на чемпионате мира-2019

Старший из двух братьев Кулагиных стал одним из важнейших игроков для сборной России в квалификации чемпионата мира-2019 и ее лучшим снайпером – 14,3 очка за игру.
Обновлено в 16:14
Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38%

Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море

Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Авто

В российском офисе GM назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Кино

В новом фильме Тарантино нашли киноляп

Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:08
Технологии

Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков

Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.
Обновлено в 16:21
Происшествия

В Красноярске на Енисейском рынке горят склады

Дым от пожаров видно за несколько километров На Енисейском рынке в Красноярске горят склады.
Обновлено в 08:26
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное