Экономика

Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%REGNUM вчера в 14:07

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Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
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