Экономика

Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%REGNUM вчера в 14:07

1 фото
Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились в минусе, в России — ростом

Росбалт02:10

Американские индексы начали неделю падением свыше 1%

РБК02:00

Золото выросло в ПНД на фоне падения фондовых индексов США

Вестник золотопромышленникавчера в 23:53

Американские рынки акций закрылись резким снижением

Финмаркет01:56

Биржи США закрылись в минусе на 1,2-1,5% на беспокойстве по поводу Азии

ПРАЙМвчера в 16:55

Уолл-стрит: Dow Jones закрылся в минусе на 1,5%

REGNUMвчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Советник Зеленского объявил о вторжении на Украину российских войск

Россия строит планы на военную операцию с Незалежной, атаковать начнет с неба.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Политика

Член Совфеда осудил действия полиции против оппозиции в Москве

Обновлено в 02:59
Политика

Economist подсчитал количество постов Трампа о России

Президент США Дональд Трамп в своих постах в Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну, сообщает издание Economist.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

Нижегородец может накопить на автомобиль за год

Как отмечают аналитики «Авито», в прошлом году жители только четырех городов России могли накопить на машину менее чем за 12 месяцев, во 2-м квартале таких городов стало 9. Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что нижегородцы стали больше зарабатывать.
Обновлено в 04:51
Политика

Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтинг

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 04:42
Общество

Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей

Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Космос

Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле

Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

В Якутии пять человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Красноярском крае мальчик погиб из-за обрушения подвала

Обновлено в 02:44
Общество

Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды

Обновлено в 03:46
Политика

Пассажиропоток аэропортов Грузии упал из-за запретов на полеты из РФ

Пассажиропоток в грузинских аэропортах сократился на 10% из-за запретов на полеты из России.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов

Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Культура

Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект

Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Футбол

На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве

Обновлено вчера в 01:15
Космос

Новый российский скафандр смогут использовать для высадки на Луну

Обновлено в 02:14
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное