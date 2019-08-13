Экономика
Основные индексы Уолл-стрит просели на 1%REGNUM вчера в 14:07
Основные индексы американского фондового рынка потеряли примерно 1% с начала торгов на Уолл-стрит, 12 августа передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
США поддержат Великобританию в случае выхода из ЕС без сделки
Если Великобритания решит выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, Вашингтон "с энтузиазмом" поддержит это решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
Власти Киргизии обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота в стране.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт нарушил молчание после расставания с Майли Сайрус
Актер и певица прожили в браке всего восемь месяцев, после чего Майли сфотографировали целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 10:26
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
ФАС решила засудить бывшую фирму сына челябинского экс-губернатора
Решение принято после того, как апелляционная коллегия ФАС подтвердила антиконкурентное соглашение при поставке лифтов на 219 млн рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Начались дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга
Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга стартовали сегодня, 13 августа. Их транслируют несколько каналов одновременно.
Обновлено в 02:08
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.
Обновлено в 03:24
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра
В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Галатасарая»
Руководство "красно-белых" вышло на связь с представителями стамбульского гранда и предложило за игрока 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:10
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Новокузнецке подруги подожгли платье на 5-летней девочке
Внезапно платье на 5-летней девочке загорелось, её подруги испугались и убежали.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Изменения произойдут с 1 сентября 2020 года. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью Российской газете.
Обновлено 11 августа в 08:22
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44