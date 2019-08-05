Финансы

Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с КитаемГазета.Ru 14:20

Еще стало известно, что индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 3,6% до 7 735,61 пунктов. Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем. Ранее сообщалось, что Dow Jones в ходе торгов обновил исторический максимум.
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