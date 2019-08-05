Финансы

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%ПРАЙМ 15:06

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Газета.Ru14:20

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%

ПРАЙМ15:06

При усилении негатива на внешних рынках индекс Мосбиржи продолжит снижение к уровню 2600 пунктов. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ»

Глас Народа00:50

Рынки акций США падают в начале торгов

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US STOCKS-Уолл-стрит падает на фоне роста торговой напряженности из-за снижения юаня

Financial One11:34

Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит

РБК09:31

Индекс Dow Jones снизился на 2,7%

ТАСС13:43
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Политика

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском

Под Ачинском прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы. по данным местных сообществ, загорелся склад боеприпасов в д. Каменка.
Обновлено в 07:04
Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
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Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Театры

Театр «У Никитских ворот» готовится к открытию нового сезона

Новый сезон театра "У Никитских ворот" стартует 7 августа со спектакля "Песни нашего двора".
Обновлено в 01:59
Политика

Коломойский встретился с Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:08
Технологии

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Футбол

Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции

29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Авто

Audi готовит сразу шесть новых RS-моделей

До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
Обновлено в 08:10
Хоккей

Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи

Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Общество

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 15:17
Авто

В Японии протестировали «летающий автомобиль»

Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Политика

На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
Обновлено в 13:00
Наука

В США обнаружили 112-летнюю пресноводную рыбу

Оказалось, возраст рыбы – 112 лет – это в 4 раза больше, чем обычно живут ее собратья.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол

Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому альянсу было необходимо расширение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:21
Общество

В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах

В Анапе 5 августа продлили запрет на купание в море из-за шторма Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Путин заявил, что ликвидация ДРСМД может возобновить гонку вооружений

Президент России Владимир Путин выразил опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
Обновлено в 10:50
Общество

Названы продукты, которые помогут победить сонливость

Сотрудники Кембриджского университета заявили, что протеиновые батончики и молоко помогают справиться с желанием поспать днем.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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