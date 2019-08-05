Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%

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