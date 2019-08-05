Финансы

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%ПРАЙМ 15:06

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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Американские фондовые рынки упали до минимума с начала года на фоне обострения торговой войны с Китаем. Эксперты опасаются рецессии

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Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Газета.Ru14:20
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Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
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США введут новые санкции против России 26 августа

Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости.
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Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до четырёх

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Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.
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Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
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«5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.
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