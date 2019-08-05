Финансы
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%ПРАЙМ 15:06
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Футбол
Черчесов назвал главную проблему Чалова
Наставник сборной России Станислав Черчесов поговорил о перспективах форварда Фёдора Чалова в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России".
Обновлено в 17:43
Экономика
В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:06
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
США введут новые санкции против России 26 августа
Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Космос
Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.
Обновлено в 17:01
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР
«5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Генпрокуратура выявила, что власти регионов, где бушуют лесные пожары, искажали статистику о происходящем.
Обновлено в 10:28
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда
Обновлено в 17:36
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Обновлено в 14:53
Здоровье
Депздрав рассказал о пользе кошачьего мурлыканья
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Алкоголь не стареет
Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 18:12
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Здоровье
В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46