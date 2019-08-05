Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Футбол АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».

Футбол Черчесов назвал главную проблему Чалова Наставник сборной России Станислав Черчесов поговорил о перспективах форварда Фёдора Чалова в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России".

Экономика В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия» Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".

Технологии Сбербанк запустил оплату по QR-коду Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Финансы На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Политика США введут новые санкции против России 26 августа Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости.

Космос Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Экономика Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.

Политика Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР «5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.

Происшествия Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам Генпрокуратура выявила, что власти регионов, где бушуют лесные пожары, искажали статистику о происходящем.

Экономика Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.

Политика Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

Армия и оружие Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.

Здоровье Алкоголь не стареет Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Здоровье В России могут появиться офисные медпункты В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.