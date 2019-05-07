Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотовКоммерческие Вести вчера в 23:32
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов. Эксперты охарактеризовали действия экипажа как ошибочные.
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Происшествия
Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Экономика
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Обновлено в 03:14
Экономика
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Общество
Парад Победы в Москве могут сократить из-за плохой погоды
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды на 9 мая, что может отразиться на продолжительности парада ко Дню Победы.
Обновлено в 05:19
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия
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Обновлено в 05:52
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Технологии
«Лаборатория Касперского» стала совладельцем разработчика «Мой офис»
«Лаборатория Касперского» купила 29,5% российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ) — она разрабатывает «российский Microsoft Office» «Мой Офис».
Обновлено в 04:01
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
В Махачкале погибла журналистка и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщила ее коллега Наталья Порецкая в инстаграме.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Общество
Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках
В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
Обновлено в 07:24
Экономика
Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа
Глава Промсвязьбанка рассказал, что, по прогнозам, к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70 процентов контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения кредитного ресурса.
Обновлено в 07:33
Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
«Мерседес» начал выпускать кроссовер без ДВС!
Обновлено в 04:09
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29