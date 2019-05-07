Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотовКоммерческие Вести вчера в 23:32
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов. Эксперты охарактеризовали действия экипажа как ошибочные.
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Происшествия
СК оглашает возможные причины катастрофы в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
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Происшествия
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