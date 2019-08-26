Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с СШАРБК 01:25
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж. Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно.
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Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко пообещал «с гордостью» поднять украинский флаг над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в фейсбуке, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
Обновлено в 00:38
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Чехословакии
Обновлено в 01:00
Недвижимость
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
Причиной «нестоличного» уровня цен в Колпино аналитики компании называют плохую транспортную доступность — отсутствие метро и сложности с развязками, что вынуждает местных жителей стоять в пробках или добираться в другие районы Петербурга на электричке.
Обновлено в 00:37
Космос
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Обновлено 23 августа в 01:00
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Политика
Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкалья
Досрочное голосование началось на выборах губернатора Забайкальского края, в нем примут участие около 3 тыс. человек - это чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
Технологии
Как продать свою идею руководству
Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено 24 августа в 09:51
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).
Обновлено в 01:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся прямо со службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.
Обновлено в 00:32