Общество

Основной этап сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географииОбщественное телевидение России 13:17

Российские выпускники сдали Единый госэкзамен по литературе, географии. Эти предметы по выбору открывают основной этап ЕГЭ. Как передает ОТР, Рособрнадзор не зафиксировал утечек материалов в Интернет или сбоев на самом экзамене.
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