Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школахРБК 22:56
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В понедельник, 27 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены по географии и литературе, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
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Футбол
«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе
Обновлено в 14:46
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Общество
В экоцентре «Битцевский лес» научат определять птиц по голосам и читать следы животных
Гостей экоцентра обещают научить узнавать птиц по голосам и читать следы животных.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром
Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Экономика
Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца
Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижегородское оптово-розничное предприятия» в признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключённого между ПАО «ГАЗ» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в части земельных участков, которые необходимы для использования здания истца.
Обновлено в 22:23
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Авто
Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%
Обновлено в 05:41
Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Политика
Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Авто
Кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером
Обновлено в 21:50
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 23:03
Спорт
Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол
Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено в 16:16