Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школахРБК 22:56

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В понедельник, 27 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены по географии и литературе, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
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В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

Эхо Москвы20:03

Основная волна ЕГЭ стартует в России

Известия23:00

В России стартует основная кампания ЕГЭ-2019

Комсомольская правда19:28

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

РБК22:56

Около 90 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в основной период в Москве

ТАСС17:17

Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RM14:26

В Тюмени более 5000 человек будут сдавать ЕГЭ в основной период

Вслух.Рувчера в 01:01
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Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе

Обновлено в 14:46
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Общество

В экоцентре «Битцевский лес» научат определять птиц по голосам и читать следы животных

Гостей экоцентра обещают научить узнавать птиц по голосам и читать следы животных.
Обновлено в 22:02
Происшествия

В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Гаджеты

Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge

Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Экономика

Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижегородское оптово-розничное предприятия» в признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключённого между ПАО «ГАЗ» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в части земельных участков, которые необходимы для использования здания истца.
Обновлено в 22:23
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Авто

Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%

Обновлено в 05:41
Политика

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Авто

Кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером

Обновлено в 21:50
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 23:03
Спорт

Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол

Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено в 16:16
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