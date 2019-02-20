Происшествия
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинениеРБК 04:51
Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин. Он добавил, что фабула осталась той же, какая была озвучена при аресте.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.ТАСС02:22
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Происшествия
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Относительно поверхности земли попавший в мощный воздушный поток лайнер Virgin Atlantic двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20 градусах Цельсия) составляет около 1235 км (767 миль) в час.
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В Мюнхене в районе одной из строительных площадок произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
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Происшествия
Песков прокомментировал вспышку дизентерии в детских садах столицы
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Политика
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Обновлено в 03:33
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
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Закон Путина об ужесточении наказания для лидеров ОПГ прошел I чтение
Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
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Обновлено в 03:07
Экономика
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«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
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Политика
ФРГ: «Северный поток — 2» внесёт стабильность в поставки газа
Российский проект "Северный поток - 2" внесёт вклад в стабильность газоснабжения Европы.
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Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70
По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
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Израиль прорекламировал ПВО роликом об уничтожении российских вертолетов
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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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Авто
Kia покажет в Женеве новый концептуальный электромобиль
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
Обновлено в 05:09
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Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом, показал опрос
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Гаджеты
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Сгибающийся Galaxy Fold будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию, где стоимость аппарата, по оценкам экспертов, может превысить 150 тыс. руб. Южнокорейская Samsung Electronics на презентации в Сан-Франциско представила новый смартфон Galaxy Fold, оснащенный сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма.
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Происшествия
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Адвокаты Зломновы — отец и брат Павла — оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело культуролога, и теперь всю семью будут безвозмездно защищать их коллеги.
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Политика
Путин рассказал о супероружии России
1. В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о перспективных видах вооружения Глава государства напомнил об оружии, анонсированном в аналогичном обращении год назад.
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В США прошли основные показы фильма «Т-34»
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Происшествия
Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме
Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
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