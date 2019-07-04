с чего всё началось

Полной неожиданностью для фигуранта громкого дела о неуплате налогов - основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана - стал реальный приговор Басманного районного суда Москвы. Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Экономика «Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group «Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Происшествия Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Происшествия В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.

Финансы Глава банка «Открытия» назвал долю, которую планирует продать ЦБ Банк России собирается продать в 2021 году от 15% до 25% акций банка "Открытие", сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

Финансы ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Транспорт Движение на западе Москвы на выходных ограничат из-за закрытия метро На выходных на западе Москвы ограничат дорожное движение из-за реконструкции Филевской ветки метро, сообщил в четверг Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Общество В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.

Происшествия ЧП во время салюта в Минске попало на видео В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.

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Политика Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.

Армия и оружие Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, но будет продолжать развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Кубани Три человека, включая трехлетнего ребенка, погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе Краснодар - Кропоткин в четверг днем.

Культура В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл «Титаник» Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Экономика Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный» Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.