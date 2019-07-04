с чего всё началось

Полной неожиданностью для фигуранта громкого дела о неуплате налогов - основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана - стал реальный приговор Басманного районного суда Москвы. Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Экономика В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.

Происшествия В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Происшествия Названа хронология трагедии на «Лошарике» Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Пять "ни в коем случае" Руководство "Единой России" направило в региональные отделения партии рекомендации (есть в распоряжении РБК), касающиеся проведения избирательных кампаний и рисков на выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Шоу-бизнес Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.

Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Общество Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.

Общество Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

Происшествия В Италии произошло мощное извержение вулкана На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.

Политика Путин назвал условия для диалога с Киевом Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.

Общество СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .

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Футбол Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.