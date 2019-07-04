Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьмеГазета.Ru 04:31

Приговор суда вынесен по делу о неуплате налогов. В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
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Басманный районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана за неуплату 650 млн рублей налогов (пункт «б» части 2 статьи 199 УК), сообщает Следственный комитет
 и «Интерфакс».
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Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" приговорили к двум годам за неуплату налогов

ТАСС05:42
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