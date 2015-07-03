Политика

Джулиана Ассанжа арестовали в ЛондонеИнфо24 вчера в 06:08

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Его арестовали британские полицейские, однако Лондон не собирается экстрадировать журналиста в страну, где ему может грозить смертная казнь.
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Ленин Морено
Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, невежливые высказывания и угрозы в адрес Эквадора со стороны связанной с ним организации, и, прежде всего, нарушение международных соглашений привели к тому, что убежище Ассанжа стало неприемлемым и неосуществимым.
— Ленин Морено, эквадорский юристРИА Новости вчера в 11:19

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В Лондоне арестовали Джулиана Ассанжа

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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