Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонииВедомости вчера в 14:34
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
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