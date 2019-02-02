Происшествия

Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожареРИА Новости вчера в 23:03

Основатель известного томского театра кукол "2+ку", создатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления Владимир Захаров погиб при пожаре в Томске, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального управления Следственного комитета.
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Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре

РИА Новостивчера в 23:03

Основатель томского кукольного театра «2+ку» погиб при пожаре

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Tomsk.Ruвчера в 21:45
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