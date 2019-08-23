Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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с чего всё началось
Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.Ведомости08:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Обновлено в 07:31
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Польше после удара молнии погибли четверо туристов
Пресс-секретарь малопольского воеводы Иоанна Паждзё сообщила, что в результате удара молнии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку живой
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак
У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
Обновлено в 06:40
Политика
Правительство России продлило режим уничтожения санкционных товаров
Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Космос
Названы задачи робота «Федора» на борту МКС
Сообщается, что в рамках реализации программы испытаний робота "Федора" на борту станции для него уже определены четыре базовые задачи.
Обновлено в 04:26
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
Названа причина роста числа украинских туристов в Крыму
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что рост числа украинских туристов на полуострове связан со спокойной обстановкой и историческими связями.
Обновлено в 09:55
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Для трудоспособного населения во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составит 12 тысяч 130 рублей (ранее 11 тысяч 653 рубля), для пенсионеров — 9 тысяч 236 (ранее 8 тысяч 894 рубля) рублей, для детей — 11 тысячи 4 рубля (ранее 10 тысяч 585 рублей), сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
Обновлено в 04:16
Экономика
«РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения
Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16