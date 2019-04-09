Экономика

Основатель Twitter получил годовую зарплату в 140 центовRuNews24.ru 02:50

Джек Дорси, основатель социальной сети Twitter, за 2018 год получил зарплату в 140 центов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.
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Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

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Американский предприниматель
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