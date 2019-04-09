Экономика
Основатель Twitter получил годовую зарплату в 140 центовRuNews24.ru 02:50
Джек Дорси, основатель социальной сети Twitter, за 2018 год получил зарплату в 140 центов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.
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Показ свинки Пеппы в кинотеатре обернулся детской истерикой
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Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
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Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Политика
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Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
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Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
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Порошенко назвал себя русскоязычным
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Путин рассказал о разногласиях с Трампом
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что у России «полно разногласий» с президентом США Дональдом Трампом, но Москва готова к диалогу.
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Экономика
Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — оператор-ЦРПТ — назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 08:43
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
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Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко
По словам Сергея Жорина, в месяц юморист тратит на оплату коммунальных платежей Елены Степаненко по нескольку сотен тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
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Финансы
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1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты
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Обновлено в 09:30
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
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Авто
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Обновлено в 06:46
Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Политика
К офису Зеленского в Киеве пришла толпа
В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
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Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина
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Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
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