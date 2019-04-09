Экономика

Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллараREGNUM 02:41

Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату. Об этом сообщает 8 апреля The Washington Examiner.
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Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

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