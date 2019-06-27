Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 27 июня в 07:31

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.
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с чего всё началось

Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»

Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа». По итогам обысков СК сообщил о возбуждении уголовного дела против основателя и председателя совета директоров «Рольфа» Сергея Петрова и менеджеров компании о выводе за рубеж 4 млрд руб.
Ведомости27 июня в 08:48

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Основатель «Рольфа» Петров заявил, что не вернётся в Россию

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С чем связано уголовное дело против Сергея Петрова

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Дилерские центры «Рольфа» в пятницу продолжат работу в обычном режиме

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Вывод средств, политика, рейдерство: что стоит за делом против основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Forbes27 июня в 17:28

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую». Владелец «Рольфа» Сергей Петров прокомментировал уголовное дело против него

Фонтанка.Ру27 июня в 09:09

Глава «Рольфа» назвал возможные причины обысков в компании

Коммерсантъ27 июня в 07:24

Основатель «Рольфа» рассказал о предложении продать компанию за полцены

РБК27 июня в 07:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Политика

Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка в инвалидной коляске и сбежал

По имеющейся информации, около 13:00 при выезде с территории двора дома №195 по проспекту Обуховской Обороны иномарка "Форд Мондео" сбила инвалидную коляску, в которой сидел 5-летний мальчик.
Обновлено в 08:00
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о признании Европой Крыма российским

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-лидера Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма территорией России, подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ – один из первых шагов по снятию антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 04:55
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Общество

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Общество

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Обновлено в 05:18
Экономика

В Волгоградской области вырос объем промпроизводства

Объем промышленного производства в Волгоградской области вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Волгоград, 29 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

Поддельный iPhone XI появился в продаже

Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Музыка

Рэпер ЛСП раскритиковал организацию Ural Music Night

Рэпер ЛСП раскритиковал организацию Ural Music Night 2019.
Обновлено в 04:13
Политика

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.
Обновлено в 07:54
Транспорт

Власти Москвы ликвидировали подтопление на подъезде к «Шереметьево»

На подъезде к московскому аэропорту "Шереметьево" ликвидировали подтопление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 06:39
Наука

В России представили новый отечественный самолет

Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Театры

Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Обновлено в 05:22
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:39
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Экономика

СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди

Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
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