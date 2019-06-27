Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 27 июня в 07:31

Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа». По итогам обысков СК сообщил о возбуждении уголовного дела против основателя и председателя совета директоров «Рольфа» Сергея Петрова и менеджеров компании о выводе за рубеж 4 млрд руб.

с чего всё началось

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

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