Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 07:31
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.
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с чего всё началось
ФСБ выносит лидера автомобильного ретейла «Рольф» по всей России. СК видит громадный вывод средств за границу
Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.Фонтанка.Ру05:09
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Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
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Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
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Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков
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Обновлено в 09:45
Происшествия
Финляндия экстрадировала россиянку Тэрада в США
Россиянка Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк), которую погода назад задержали в Финляндии по запросу американских властей, экстрадирована в США.
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Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Экономика
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Политика
Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова объяснил свои слова о спектакле с отравлением
Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал свои слова о «спектакле» с отравлением.
Обновлено в 11:55
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Футбол
Чернов заменил Тикнизяна в составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»
Защитник Никита Чернов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара" .
Обновлено в 11:28
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Наука
Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
Обновлено в 04:39
Наука
Гигантская доисторическая птица найдена палеонтологами в Крыму
При описании недавно открытой в Крыму пещеры Таврида были обнаружены кости гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, вес которой составлял около полутоны.
Обновлено в 08:25
Наука
Ученые рассказали, как температура влияет на сон
Ученые в ходе опытов с мышами установили, что повышение температуры окружающего пространства заставляет мозг продлевать БДГ фазу сна, но чтобы убедиться в этом окончательно, исследователи создали генетически измененных грызунов.
Обновлено 24 июня в 09:25
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Нижегородские врачи подарили пациенту вторую жизнь
Время от момента развития клинической смерти до восстановления сердечной деятельности составило 1 час 5 минут.
Обновлено в 09:18
Политика
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом
Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Скончался худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как упал в оркестровую яму В региональном Минкультуры сообщили о смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Волгограде загорелся строительный рынок
В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Общество
Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании
Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
Обновлено в 10:43