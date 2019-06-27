Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 07:31

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

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