Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 07:31

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.
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с чего всё началось

ФСБ выносит лидера автомобильного ретейла «Рольф» по всей России. СК видит громадный вывод средств за границу

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.
Фонтанка.Ру05:09

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Дилерские автоцентры «Рольфа» продолжают работу, несмотря на проверки СК

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Основатель «Рольфа» рассказал о предложении продать компанию за полцены

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Глава «Рольфа» назвал возможные причины обысков в компании

Коммерсантъ07:24

«Фабрика троллей» связала основателя «Рольфа» с Навальным накануне обысков

Forbes08:02

СМИ: Обыски в дилерских центрах «Рольф» не связаны с деятельностью самой компании. СК и ФСБ пришли за контрагентом

Фонтанка.Ру07:23

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

РИА Новости06:40

Центральный офис «Рольфа» в Москве закрылся после сообщений об обысках

Интерфакс07:46
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика

Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков

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Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
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Болит челюсть: почему и как снять напряжение

Напряжение может также сопровождаться болью в челюсти.
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Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Общество

Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Политика

Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Футбол

ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКА

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Наука

Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте

Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
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Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
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Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо

Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Теннис

Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона

Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона.
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Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
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Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Общество

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В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
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Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

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Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Общество

Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю

Обновлено в 05:34
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
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