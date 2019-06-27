Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средствРосбалт 07:31

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег. Это дело было возбуждено еще в 2014 году.

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Политика Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Происшествия На строительном рынке Волгограда загорелся склад "На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Экономика В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Общество Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Политика Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Наука Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.

Теннис Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона.

Политика Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.