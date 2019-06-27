Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компанииВедомости 06:28

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.
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с чего всё началось

ФСБ выносит лидера автомобильного ретейла «Рольф» по всей России. СК видит громадный вывод средств за границу

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.
Фонтанка.Ру05:09

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«Фабрика троллей» связала основателя «Рольфа» с Навальным накануне обысков

Forbes08:02

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

РИА Новости06:40

Глава «Рольфа» назвал возможные причины обысков в компании

Коммерсантъ07:24

В компании «Рольф» прокомментировали информацию об обысках в автосалонах

ТАСС07:49

СМИ: Обыски в дилерских центрах «Рольф» не связаны с деятельностью самой компании. СК и ФСБ пришли за контрагентом

Фонтанка.Ру07:23

Основатель «Рольфа» рассказал о предложении продать компанию за полцены

РБК07:53

Центральный офис «Рольфа» в Москве закрылся после сообщений об обысках

Интерфакс07:46
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в японском городе Осаке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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