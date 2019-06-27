Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компанииВедомости 06:28

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.

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