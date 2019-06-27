Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компанииВедомости 06:28
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.
Читать в источнике
Оценить177
с чего всё началось
ФСБ выносит лидера автомобильного ретейла «Рольф» по всей России. СК видит громадный вывод средств за границу
Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.Фонтанка.Ру05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Литвы и Украины в Новом Уренгое
Обновлено в 02:53
Футбол
Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 08:13
Общество
Набережную Исети заполонили скамейки-гробы
В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Общество
В Петербурге 3400 водителям запретили садиться за руль из-за долгов
В Петербурге более 3,4 тысяч автомобилистов не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов, сообщает пресс-служба ФССП по городу.
Обновлено в 04:47
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Политика
Названы выпускающие больше всего миллиардеров вузы России
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова возглавил топ-20 российских вузов, которые выпускают больше всего миллиардеров, членов советов директоров крупнейших компаний, успешных политиков и чиновников.
Обновлено в 08:36
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Кино
Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 03:57
Политика
Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины
Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером
Как выяснилось, Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером. Его презентация состоится в начале августа.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дана Борисова прокомментировала слухи об беременности
Дана Борисова, побывав гостьей на одном из ток-шоу, породила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:56
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Авто
В BMW рассказали, от каких моторов решено отказаться
В компании планируют отказаться от использования 1,5-литрового дизельного мотора на три цилиндра.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В НАТО утвердили первую военно-космическую концепцию альянса
Министры обороны стран-участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В России создали кассетные мины, различающие людей и животных
Специалисты концерна "Техмаш" разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:15
Политика
Подтверждена встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в японском городе Осаке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:12