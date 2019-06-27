Происшествия
Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное делоКоммерсантъ 27 июня в 10:08
Дело связано с выводом средств за рубеж по подложным документам. «Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
Интерфакс27 июня в 14:41
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:01
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Путин рассказал о переговорах с Трампом
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил журналистам, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема освобождения украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками у Керченского пролива.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе «Скандинавия»
По предварительным данным ГИБДД, иномарка врезалась в столб на 63 километре трассы «Скандинавия». Инцидент случился около 08:20 утра.
Обновлено в 04:13
Общество
Температура в субботу в Москве может достигнуть показателя 1948 года
Впервые за 71 год 29 июня в Москве понизится температура до осенних значений, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:01
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Путин назвал дело Голунова произволом
Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
Обновлено в 03:57
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Владимиром Ивлевым
«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с «большим» Владимиром Ивлевым. Новый контракт заключен по схеме 1+1.
Обновлено в 03:24
Футбол
Черышев: Переход в «Валенсию» практически завершен
Обновлено в 04:24
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка
Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
Обновлено в 02:30
Общество
Глава МЧС работает в зоне подтопления в Иркутской области
Глава МЧС Евгений Зиничев работает в зоне подтопления в Иркутской области, где с четверга действует режим ЧС.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)
Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Игры
Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май
В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 года
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33