Экономика
Основатель «Пятерочки» и владелец сети «Верный» Андрей Рогачев подал в суд на своего бывшего партнера, владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова, с которым в 2013 году они совместно организовали бизнес по управлению рынками в Москве.
Коммерсантъ00:56
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Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика
Ритейлер «Верный» продал логистический комплекс в Северном Шереметьево
Ритейлер направит вырученные средства на дальнейшее развитие и открытие новых продуктовых магазинов в Москве и регионах, говорится в сообщении РФПИ.
Обновлено в 00:42
Экономика
«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Козак поручил проверить производителей труб на нарушение закона
В поручении Козака, которое опубликовала пресс-служба правительства, Федеральной антимонопольной службе вместе с Министерством промышленности и торговли предлагается до 31 января будущего года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Средства покупателей квартир доверят сотне банков
Средства покупателей квартир доверят сотне банков Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Ретейлеры в США ставят рекорды по продажам. Что делать с акциями
Пока последние покупатели в США продолжают осаждать магазины, закупая рождественские подарки, эксперты с уверенностью отмечают, что этот праздничный сезон стал одним из самых сильных для американских ретейлеров за последние несколько лет Аналитики советуют покупать акции розничных компаний, однако предупреждают, что в следующем году ситуация может измениться в худшую сторону.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Более чем 200 туроператорам грозит исключение из «Турпомощи»
«Неуплата взносов в указанный срок является основанием для исключения из членов ассоциации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:20
Экономика
Минкомсвязь пообещала разобраться с ростом тарифов на мобильную связь
Минкомсвязь не считает глобальным трендом повышение тарифов на мобильную связь, заявил журналистам глава ведомства Константин Носков.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники
Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика
Назначен президент банка «Роскосмоса»
Президентом банка «Роскосмоса» — Фондсервисбанка назначен Олег Баранов.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Россияне все больше кредитуются для покупки подарков
Количество микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем прошлого оказалось в два раза большим.
Обновлено в 01:00