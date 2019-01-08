Экономика
Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной. По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования. При этом все заявления Маска сопровождались резкими колебаниями цены акций Tesla.
Интерфакс09:45
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.
Обновлено в 05:13
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Экономика
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Обновлено в 10:19
Политика
МВФ зафиксировал возобновление роста экономики Украины
Экономика Украины восстанавливает темпы роста, госдолг страны имеет тенденцию к сокращению, а уровень инфляции снижается.
Обновлено в 10:23
Экономика
Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7%
Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.
Обновлено в 07:15
Экономика
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининграде
Обновлено в 10:55
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
В Китае резко ускорился рост выработки и потребления электричества
В Китае ожидается отчетность по объемам выработки и потреблению электроэнергии, цифры которой предположительно могут существенно возрасти, достигнув рекордных за семь лет, сообщает 7 января Синьхуа со ссылкой на газету «Цзинцзи цанькао бао».
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика
Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ
Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.
Обновлено в 06:19
Финансы
Золото продолжает дешеветь из-за укрепления доллара
Цена на золото во вторник вечером продолжает снижаться, однако аналитики оптимистичны по поводу стоимости золота в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:35