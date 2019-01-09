Экономика

Основатель Oracle раскрыл данные о своей доле в Tesla
РБК
21:48

Основатель американской корпорации Oracle Ларри Эллисон раскрыл данные о вложениях в компанию Tesla, отметив, что владеет 3 млн акций производителя электромобилей.
РБК21:48

Подробнее о событии

Основатель Oracle раскрыл данные о своей доле в Tesla

РБК21:48

Основатель Oracle раскрыл свою долю в Tesla

Коммерсантъ20:24

Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla

АБН11:27

Стал известен второй крупнейший индивидуальный инвестор Tesla

Телеканал 360°11:15

Основатель Oracle раскрыл свою долю в Tesla

Ведомости10:41

Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla

Интерфакс09:45

Новый член совета директоров Tesla Эллисон раскрыл долю в компании в $1 млрд

ПРАЙМ08:05
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Финансы

Рубль растет третий день подряд

Третий день подряд рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 08:43
Экономика

Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России

Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.
Обновлено в 21:55
Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев

Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Экономика

Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.
Обновлено в 23:00
Энергетика

В США резко выросли выбросы парниковых газов

В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.
Обновлено в 11:36
Экономика

Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Экономика

Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин

В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Обновлено в 10:19
Энергетика

Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%

Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".
Обновлено в 02:48
Финансы

Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.
Обновлено в 14:19
Экономика

Энергопотребление выросло на 1,44%

На 1,44% вырос в 2018 году спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме (ЕЭС) России, следует из посуточной статистики «Системного оператора ЕЭС» (СО, диспетчер энергосистемы).
Обновлено в 19:11
Энергетика

Турция возобновила импорт иранской нефти

Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.
Обновлено в 10:23
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов 9 января стартует пилотный проект, в рамках которого "Почта России" будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили "Ъ" в пресс-службе ФГУПа.
Обновлено в 18:12
Экономика

Поле для гольфа намерен построить в Приморье инвестор из Южной Кореи

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на первом этапе инвестор сделает поле на девять лунок, построит клубный домик и сопутствующие объекты инфраструктуры.
Обновлено в 21:52
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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Ларри Эллисон
Американский предприниматель
Американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор Oracle, крупнейший акционер компании NetSuite, начальный инвестор компании Salesforce.com.
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