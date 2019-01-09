Основатель американской корпорации Oracle Ларри Эллисон раскрыл данные о вложениях в компанию Tesla, отметив, что владеет 3 млн акций производителя электромобилей.

Основатель Oracle раскрыл данные о своей доле в Tesla

Экономика Экономика В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО 9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).

Финансы Финансы Рубль растет третий день подряд Третий день подряд рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро.

Экономика Экономика Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.

Энергетика Энергетика В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

Экономика Экономика Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.

Энергетика Энергетика В США резко выросли выбросы парниковых газов В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Экономика Экономика Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

Энергетика Энергетика Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43% Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".

Финансы Финансы Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.

Экономика Экономика Энергопотребление выросло на 1,44% На 1,44% вырос в 2018 году спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме (ЕЭС) России, следует из посуточной статистики «Системного оператора ЕЭС» (СО, диспетчер энергосистемы).

Энергетика Энергетика Турция возобновила импорт иранской нефти Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.

Экономика Экономика «Почта России» доставит пошлины ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов 9 января стартует пилотный проект, в рамках которого "Почта России" будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили "Ъ" в пресс-службе ФГУПа.