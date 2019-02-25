Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собойГазета.Ru 12:27

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

с чего всё началось

Игорь Малашенко покончил с собой . Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб.

Бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к медиаменеджеру источники. Согласно предварительным данным, он покончил с собой.

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