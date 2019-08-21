Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в ГрецииLenta.ru 04:54
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Обновлено в 06:30
Футбол
Роналду предположил, что может завершить карьеру в следующем году
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, в каком возрасте он планирует завершить футбольную карьеру.
Обновлено в 01:55
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Наташа Королёва вспомнила и показала фото, как «сексовала» с Тарзаном
Вспомнить только недавнюю поездку пары в Черногорию, где Наташа использовала Тарзана, в качестве лежака.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
Пользователи Instagram в очередной раз убеждаются, что с русскоязычными шутки плохи. Причем даже когда сами русские хотят пошутить.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Авто
Hyundai представит во Франкфурте экстремальную версию хэтчбека i30 N
Hyundai упоминает, что i30 N Project C также может похвастаться некоторыми аэродинамическими настройками, а также улучшением управляемости, что сделало автомобиль более отзывчивым и приятным в управлении.
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье
Томские больницы получат 60 млн рублей на оборудование и обучение медиков
За последние четыре года на приобретение и ремонт медицинского оборудования, обучение врачей и медперсонала из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС израсходовано более 160 млн рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Общество
Минпросвещения предлагает ограничить использование телефонов в школах
Во время опроса, проведённого ведомством, 61 % учащихся, 89 % родителей и 90 % педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов во время уроков.
Обновлено 19 августа в 02:36
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци
Шоумен Максим Галкин показал в инстаграме новое семейное видео с 5-летним сыном от певицы Аллы Пугачевой Гарри.
Обновлено в 05:31
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46