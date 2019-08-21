Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в ГрецииLenta.ru 04:54

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.
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При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы

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При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

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На борту вертолёта, который разбился накануне в Греции, находился основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов

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При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

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