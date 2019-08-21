с чего всё началось

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Политика Трамп вновь выступил за возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Происшествия СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино Вышел трейлер фильма «Дефолт» с Венсаном Касселем В YouTube опубликован дублированный трейлер южнокорейского триллера «Дефолт». Российская премьера киноленты состоится 5 сентября.

Происшествия Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.

Происшествия ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

Технологии В России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи Отмечается, что этот проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.

Политика Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.

Футбол «Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените» ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.

Политика СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Политика США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.

Технологии Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.

Происшествия Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".