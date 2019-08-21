Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в ГрецииLenta.ru 04:54
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.
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с чего всё началось
Греческое издание Iefimerida чуть позже назвало имена погибших: пилот, гражданин Греции Никос Каристинос и два россиянина – Михаил Абрамов и Давел Аколинин.Фонтанка.Ру04:48
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Погибшим при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы
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