Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в ГрецииLenta.ru 04:54

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте директора Научного Центра восточнохристианской культуры Алексея Лидова.
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с чего всё началось
Греческое издание Iefimerida чуть позже назвало
 имена погибших: пилот, гражданин Греции Никос Каристинос и два россиянина – Михаил Абрамов и Давел Аколинин.
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