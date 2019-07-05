с чего всё началось

В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам. Советующее решение в пятницу, 5 июля, принял Кузьминский суд столицы.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика С новым главой Донбасса перестали общаться родители Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Происшествия В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.

Технологии Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.

Игры Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.

Происшествия На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.

Политика Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.

Происшествия Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.

Транспорт В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Экономика Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Армия и оружие Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».

Космос В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра» Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Армия и оружие Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Идлибе Сирийские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по опорному пункту группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районе города Сармин на юге провинции Идлиб, а также лагерю боевиков-уйгуров из "Туркестанской исламской партии".

Авто Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.