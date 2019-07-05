Происшествия
Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 сутокИзвестия вчера в 14:25
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам. Советующее решение в пятницу, 5 июля, принял Кузьминский суд столицы.
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с чего всё началось
Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.Новая газетавчера в 14:27
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Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
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Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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Политика
С новым главой Донбасса перестали общаться родители
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
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Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Технологии
Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
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Игры
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Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Происшествия
Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ
Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.
Обновлено вчера в 18:57
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России.
Обновлено в 01:30
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Экономика
Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд
РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
Политика
Семья умершего после освобождения из тюрьмы КНДР американца потребовала арестованное судно
Обновлено в 00:32
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Идлибе
Сирийские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по опорному пункту группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районе города Сармин на юге провинции Идлиб, а также лагерю боевиков-уйгуров из "Туркестанской исламской партии".
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт
В Брянске автоледи проучила хитрого охранника фотоловушки
Обновлено в 00:01
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Обновлено вчера в 20:29
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
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Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Наука
В России объявили конкурс по созданию математических центров мирового уровня
Министерство науки и высшего образования России утвердило правила конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ), а также объявило прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат гранты на создание четырех математических центров.
Обновлено вчера в 11:41