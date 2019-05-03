Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сеструLenta.ru 10:42

Основатель международного образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру Эльвиру Абдулнасырову. С заявлением в полицию обратилась их мать, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 мая.
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«Он не бежал, не прятался, был трезв»: основатель LinguaLeo зарезал сестру ножом в шею?

БИЗНЕС Online12:52

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Life.ru10:47

Создатель приложения LinguaLeo сознался в убийстве своей сестры

ТАСС10:44

Основателя Lingualeo заподозрили в убийстве

РБК11:19

Автор популярного приложения LinguaLeo признался в убийстве сестры – Следком Башкирии

Башинформ10:19

Убитая основателем LinguaLeo сестра страдала шизофренией

РЕН ТВ09:26

В СКР прокомментировали убийство сестры основателем приложения LinguaLeo из Башкирии

ГТРК Башкортостан10:23
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Авто

Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq

Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Политика

США ужесточают санкции в отношении ядерной программы Ирана

Белый дом решил усилить односторонние санкции в отношении ядерной программы Ирана, рассказали в пятницу в интервью агентству Bloomberg спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и помощник главы Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Обновлено в 09:05
Футбол

Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:52
Общество

Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту

Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Политика

Глава МВФ пообещала поддерживать Украину

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард созвонилась с действующим украинским президентом Петром Порошенко в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.
Обновлено в 15:05
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га

Обновлено в 13:59
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено в 14:31
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Главное