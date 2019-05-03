Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестрыИзвестия 11:08
Следственный комитет предъявил жителю Башкирии обвинения в убийстве сестры. В ведомстве не назвали имя этого человека, но источники уточнили, что речь об Айнуре Абдулнасырове, создателе приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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В СКР прокомментировали убийство сестры основателем приложения LinguaLeo из Башкирии
ГТРК Башкортостан10:23
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