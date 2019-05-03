Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестрыИзвестия 11:08

Следственный комитет предъявил жителю Башкирии обвинения в убийстве сестры. В ведомстве не назвали имя этого человека, но источники уточнили, что речь об Айнуре Абдулнасырове, создателе приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Политика В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.

Происшествия После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.

Общество Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

Футбол Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Футбол Абрамович не намерен продавать «Челси» Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Происшествия В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон «В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Происшествия На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Шоу-бизнес Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.