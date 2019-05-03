Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестрыГазета.Ru 15:19
Мужчина не стал скрываться от следствия и сразу признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру, заколов ее ножом в шею на кухне семейного дома.
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В СКР прокомментировали убийство сестры основателем приложения LinguaLeo из Башкирии
ГТРК Башкортостан10:23
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Происшествия
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
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В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
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ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
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За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
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Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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