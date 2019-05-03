Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестрыГазета.Ru 15:19

Мужчина не стал скрываться от следствия и сразу признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру, заколов ее ножом в шею на кухне семейного дома.
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«Он не бежал, не прятался, был трезв»: основатель LinguaLeo зарезал сестру ножом в шею?

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Башинформ10:19

Убитая основателем LinguaLeo сестра страдала шизофренией

РЕН ТВ09:26

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Life.ru10:47
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Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
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Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
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ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
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