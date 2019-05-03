Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестрыГазета.Ru 15:19
Мужчина не стал скрываться от следствия и сразу признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру, заколов ее ножом в шею на кухне семейного дома.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
В СКР прокомментировали убийство сестры основателем приложения LinguaLeo из Башкирии
ГТРК Башкортостан10:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа
«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Кино
Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»
Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с Приватбанком
Действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого стороны обсудили принятое киевским судом решение о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Политика
Туск назвал США главным союзником Польши
Глава Евросовета, который является оппонентом действующей польской власти, тем не менее похвалил ее за хорошие отношения с США.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено в 10:24
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Наука
«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество
Госдума хочет узнать, что о ней думают россияне – за 17,4 млн рублей
Кроме общего мнения о принятых законах, Госдума хочет узнать детальное мнение о трех принятых недавно законах.
Обновлено в 16:09