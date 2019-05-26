Основатель Huawei выступил против запрета Apple в КитаеВедомости 00:19

Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.

Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае

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