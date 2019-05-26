Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении AppleRT на русском вчера в 20:30
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.
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Общество
Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву
Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Два человека погибли при торнадо в Оклахоме
Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Политика
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Больше трети — 34% — считают, что Россия должна стремиться "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР".
Обновлено в 02:06
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия группировкам в Идлибе
Власти Турции наращивают поставки оружия террористическим организациям в сирийской провинции Идлиб, чтобы помочь им справиться с наступлением, которые ведут сирийские правительственные войска при поддержке Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков
Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне
В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Футбол
Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб
Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду.
Обновлено в 03:01
Общество
Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы
В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42