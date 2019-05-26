Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении AppleRT на русском вчера в 20:30

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.
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Глава Huawei заступился за Apple

Реальное время01:12

Глава Huawei против запрета на продажу устройств Apple в КНР

МИР 24вчера в 23:49

Основатель Huawei попросил не вводить ответные меры против Apple

РБКвчера в 20:12

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

RT на русскомвчера в 20:30

Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

ТАССвчера в 20:21

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

РИА Новостивчера в 23:40

Первая американо-китайская. Почему санкции против Huawei ударят по всем

Новая газетавчера в 15:17
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Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

Обновлено в 01:23
Общество

Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву

Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Политика

ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР

Больше трети — 34% — считают, что Россия должна стремиться "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР".
Обновлено в 02:06
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия группировкам в Идлибе

Власти Турции наращивают поставки оружия террористическим организациям в сирийской провинции Идлиб, чтобы помочь им справиться с наступлением, которые ведут сирийские правительственные войска при поддержке Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 12:45
Политика

В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Трамп первым встретился с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Футбол

Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду.
Обновлено в 03:01
Общество

Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы

В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
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