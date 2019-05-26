Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении AppleRT на русском вчера в 20:30

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

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