Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»Коммерсантъ вчера в 18:57

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"Второй шанс" создан на базе МКК "Днепр", зарегистрированной в 2013 году. Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
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Основатель обанкротившихся «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
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