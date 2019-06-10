Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»Коммерсантъ вчера в 18:57
"Второй шанс" создан на базе МКК "Днепр", зарегистрированной в 2013 году. Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
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«Коммерсантъ»: основатель «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию
Ведомостивчера в 19:46
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Кино
Стивен Спилберг пишет сценарий к ночному сериалу ужасов
Американский режиссер, обладатель премии "Оскар" Стивен Спилберг пишет сценарий "супер страшной истории" для видео-сервиса Quibi.
Обновлено в 05:14
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Технологии
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
«Крупнейшие мировые технологические компании сказали своим сотрудникам прекратить разговоры о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei Technologies Co Ltd в ответ на недавние ограничения США в отношении китайской компании, рассказали источники, знакомые с ситуацией», — отмечает издание.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Обновлено в 06:10
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Общество
Стартовал второй конкурс президентских грантов
Напомним, что первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала «горячую» фотосессию из душа
Екатерина Климова решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram и показала "горячую" фотосессию из душа.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Происшествия
Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Роспотребнадзор решил дать несколько полезных советов по выбору этого лакомства, чтобы каждый легко мог отличить качественную продукцию от плохой.
Обновлено в 04:38
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Общество
Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля
Дом, в котором до отравления проживал британский агент и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, будет выкуплен городским советом Солсбери.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Общество
МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг
В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Экономика
Камчатка и Кузбасс договорились о продолжении сотрудничества
Камчатка договорилась с Кузбассом о продолжении сотрудничества, причем не только в сфере энергетики, но и в торговле, культуре, соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Здоровье
Москвичам дали рекомендации перед отпуском
От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50