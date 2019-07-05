Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничествеТАСС 12:26

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Читать в источнике
с чего всё началось
Кузьминский суд Москвы арестовал
 до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.
Новая газета14:27

Подробнее о событии

В Москве арестовали основателя микрофинансовой компании «Домашние деньги»

Интерфакс12:21

Адвокат раскрыл суть претензий к основателю «Домашних денег»

РБК14:01

Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»

Ведомости13:45

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

ТАСС12:26

Арестован бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам

Коммерсантъ15:29

В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»

РИА Новости11:58

Основателя «Домашних денег» арестовали за сделки 2012 года

Forbes13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика

Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Экономика

Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах - Силуанов

Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено в 16:45
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:21
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекции

Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры.
Обновлено в 13:33
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:26
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Наука

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

«Свободный сокол» взял новый водопровод в Троицке и Новой Москве под крыло

Сегодня район Троицка и Новой Москвы активно развивается.
Обновлено 03 июля в 11:24
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Первая из запланированных в графике президента встреч прошла в Апостольском дворце в Ватикане — глава Российского государства приехал в резиденцию Папы Римского Франциска.
Обновлено вчера в 09:37
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Транспорт

Тарифы на проезд по МЦД утвердят в течение месяца

Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть определен в ближайший месяц.
Обновлено в 08:39
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Творческие способности требуют выхода.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Здоровье

Молодым медикам в Ленобласти втрое увеличили подъемные

В Ленинградской области втрое увеличен размер единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и училищ, устроившихся на работу в медучреждения региона.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Гаджеты

Huawei запустила тест собственной операционной системы

Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено в 11:15
Культура

Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на €8 млн

Аукционный дом Christie's продал произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму более €8 млн.
Обновлено в 18:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное