с чего всё началось

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

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