Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничествеТАСС 12:26

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
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Кузьминский суд Москвы арестовал
 до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.
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