Происшествия

Арестован еще один участник дела по Baring VostokРоссийская газета 09:18

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о мошенничестве основателя инвестиционной компании Baring Vostok, американца Майкла Калви. Им стал Алексей Кордичев - советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" и экс-глава банка "Восточный".
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Антон Силуанов
Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 17:41

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