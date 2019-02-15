Происшествия
Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring VostokРБК 12:06
По решению суда срок задержания Калви продлен на 72 часа. Новое судебное заседание по его аресту состоится в субботу, 16 февраля, в 13:00 мск. Фигуранты дела помещены под стражу на два месяца, до 13 апреля.
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Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменRambler News Service 12:07
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Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика
Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»
Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Экономика
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса
В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:41
Политика
Глава MI-6 предупредил о готовности дать жесткий ответ на операции ГРУ
Глава британской разведки предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб и заявил о готовности дать на нее жесткий ответ, пишет Financial Times.
Обновлено в 12:33
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Театры
Умер заслуженный артист России Евгений Редюк
Обновлено в 12:30
Политика
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Политика
Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".
Обновлено в 12:56
Происшествия
Из шахты «Уралкалия» решили эвакуировать 200 горняков из-за задымления
Из зоны задымления началась эвакуация персонала. В «Уралкалии» подчеркнули, что угрозы жизням горняков нет.
Обновлено в 12:28
Экономика
Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к России
Украинский Приватбанк сообщил, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против РФ в деле об экспроприации активов банка в Крыму.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»
ВМС США заказали у компании Boeing постройку четырех крупных беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»), пишет The Popular Mechanics.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО
Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Обновлено в 08:12
Экономика
Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности
По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Экономика
Siemens и РФПИ проложат пути на Урале
ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение.
Обновлено в 04:21
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Цена нефти превысила $66. Акции и рубль проигнорировали угрозу санкций
Почему подорожали акции Российские акции возобновили рост, проигнорировав угрозу новых санкций из США.
Обновлено в 12:59
Путешествия
Эверест закрыли для туристов из-за мусора
Власти Китая приняли решение закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок, для того чтобы убрать накопившийся там мусор.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд вынес приговор устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку
Ивантеевский городской суд Московской области приговорил подростка к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии за стрельбу в школе осенью 2017 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск
Обновлено в 00:17
Общество
В Москве установлен температурный рекорд зимы
Пятница, 15 февраля, стала самым тёплым днём зимы 2018−2019 года. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Обновлено в 13:22