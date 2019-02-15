Происшествия

Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring VostokРБК 12:06

По решению суда срок задержания Калви продлен на 72 часа. Новое судебное заседание по его аресту состоится в субботу, 16 февраля, в 13:00 мск. Фигуранты дела помещены под стражу на два месяца, до 13 апреля.
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Кирилл Дмитриев
Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменRambler News Service 12:07

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Басманный суд продлил задержание Майкла Калви на 72 часа

Коммерсантъ12:03

Сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей

РИА Новости12:24

Что произошло за день: пятница, 15 февраля

Интерфакс12:40

Суд перенес заседание о мере пресечения в отношении основателя Baring Vostok

Ведомости12:02

Суд в Москве продлил срок задержания основателя инвестфонда Baring Vostok

Дождь12:07

В Baring Vostok пообещали отстаивать права своих задержанных сотрудников

РБК12:58

Суд продлил срок задержания основателя фонда Baring Vostok

ТАСС12:06
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Политика

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика

Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Более 200 человек эвакуировались из 47-этажного дома в Москве

Обновлено в 12:45
Экономика

В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:41
Политика

Глава MI-6 предупредил о готовности дать жесткий ответ на операции ГРУ

Глава британской разведки предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб и заявил о готовности дать на нее жесткий ответ, пишет Financial Times.
Обновлено в 12:33
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Театры

Умер заслуженный артист России Евгений Редюк

Обновлено в 12:30
Политика

ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Политика

Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".
Обновлено в 12:56
Происшествия

Из шахты «Уралкалия» решили эвакуировать 200 горняков из-за задымления

Из зоны задымления началась эвакуация персонала. В «Уралкалии» подчеркнули, что угрозы жизням горняков нет.
Обновлено в 12:28
Экономика

Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к России

Украинский Приватбанк сообщил, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против РФ в деле об экспроприации активов банка в Крыму.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»

ВМС США заказали у компании Boeing постройку четырех крупных беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»), пишет The Popular Mechanics.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
Обновлено в 11:50
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Происшествия

По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»

По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Единоборства

Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Обновлено в 12:47
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Кино

Актер Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 08:12
Экономика

Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности

По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Экономика

Siemens и РФПИ проложат пути на Урале

ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение.
Обновлено в 04:21
Политика

В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Политика

Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Цена нефти превысила $66. Акции и рубль проигнорировали угрозу санкций

Почему подорожали акции Российские акции возобновили рост, проигнорировав угрозу новых санкций из США.
Обновлено в 12:59
Путешествия

Эверест закрыли для туристов из-за мусора

Власти Китая приняли решение закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок, для того чтобы убрать накопившийся там мусор.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд вынес приговор устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил подростка к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии за стрельбу в школе осенью 2017 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск

Обновлено в 00:17
Общество

В Москве установлен температурный рекорд зимы

Пятница, 15 февраля, стала самым тёплым днём зимы 2018−2019 года. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Обновлено в 13:22
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