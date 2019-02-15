Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищениюRT на русском 10:17

Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Здесь нет разницы.

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей. «Мистер Калви не признал свою причастность в ходе допроса, обвинение ему не предъявлялось», — приводит РИА Новости слова представителя СК в суде.

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