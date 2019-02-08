Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиямиРБК вчера в 19:54
Последний заявил, что снимки в National Enquirer появились только потому, что владелец Amazon является известной личностью, и никак не связаны с политикой. При этом Файн объявил, что издание прекратит публикацию личных фотографий, если Безос прекратит свое расследование.
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с чего всё началось
Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).Ведомостивчера в 22:14
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания первого в этом году совета директоров.
Обновлено в 05:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Политика
Песков: Януковичу предоставлена охрана по указу Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова экс-президента Украины Виктора Януковича по поводу того, что тот готов стать посредником по вопросам удерживаемых лиц.
Обновлено в 04:56
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Музыка
Киркоров уверен, что Лазарев не подведет Россию на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров уверен в успешном выступлении Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Рогозин сообщил о сборке первого «царь-двигателя» для нового «Союза»
На предприятии «Энергомаша» в подмосковных Химках инженеры собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и готовят разработку к огневым испытаниям.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Наука
Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Кино
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Общество
Reebok призвала женщин «пересесть на мужское лицо»
Обновлено в 04:47
Авто
На автомобильном заводе собрали первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5
Экземпляр проходит осмотр и приемку представителями НТЦ Фото: "Вести КАМАЗа" На автомобильном заводе собран первый предсерийный грузовик пятого поколения KAMAZ 54901.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с участием помощника постоянного представителя Чечни в Крыму.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
В Кремле считают, что «Северный поток—2» выгоден и России, и ЕС
В Кремле категорически не согласны с мнением, что "Северный поток-2" повысит зависимость ЕС от России, проект выгоден обеим сторонам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:53
Авто
Mazda привезла в Чикаго MX-5 Miata 30th Anniversary Edition
В 1989 году на автосалоне в Чикаго впервые была представлена оригинальная MX-5 Miat, а ровно 30 лет спустя компания привезла сюда юбилейную версию Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в размере 3 000 единиц для всего мира, 500 из которых предназначены для американского рынка.
Обновлено в 02:18
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Авто
Морозы и жара разряжают электромобили
Эксперты признали это вслед за автовладельцами Даже при небольшом морозе –7°C дальность пробега электромобилей на одном заряде снижается на 41%, а при +35°C — на 17%.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
В деле об отравлении Скрипалей появились новые подозреваемые
О появлении новых подозреваемых в резонансном деле Скрипалей сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки
Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.
Обновлено в 03:48
Происшествия
УЕФА выразила соболезнования в связи с гибелью Салы
УЕФА выразила соболезнования в связи с гибелью нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы.
Обновлено в 04:38
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Интернет
Google показала тёмную тему браузера Chrome
Разработчики выпустили тестовую версию Chrome 74 в рамках канала Canary, которая включают в себя тёмную тему.
Обновлено в 02:04